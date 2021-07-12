Не виконують передвиборчі обіцянки: три чверті українців не довіряють партіям
Станом на початок липня 2021 року три чверті українців (74%) не довіряють політичним партіям. Заявили про довіру до партій лише 20% респондентів.
Про це повідомляє РБУ-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.
Основні причини недовіри до політичних партій: невиконання передвиборчих обіцянок (56%), корумпованість партій (41%) та залежність від олігархів (31%).
На думку респондентів, існуючим в Україні політичним партіям найбільше не вистачає уміння та бажання захищати інтереси простих людей (43%) та уміння вирішувати конкретні проблеми, що турбують простих громадян (34%). Також партіям не вистачає незалежності від олігархів (30%) та прозорості і підзвітності перед суспільством (24,5%). Лише 8% респондентів вважають, що партіям не вистачає достатнього фінансування на свою діяльність.
Респонденти зазначають, що основні міркування для підтримки тієї чи іншої партії для голосування на виборах зазвичай полягають у здатності партії захищати інтереси простих людей (39%), доброчесності партії (27%) та наявності у партії професіоналів з управлінським і менеджерським досвідом (22%).
Водночас, порівняно з 2015 роком стало більше людей, які вважають, що в Україні все ж є партія, яка представляє їхні інтереси. Так, частка таких людей зросла з 23% до 36%.
За даними опитування, близько 19% українці загалом готові долучитись до політичних партій.
Опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 до 7 червня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування здійснювалося серед 2003 респондентів методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з дизайн-ефектом 1,1) не перевищує 2,4%.
Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, суто парламентську форму правління підтримують 6% українців, президентську - 14%. Проте більшість громадян (58%) вважають найбільш прийнятною для України сполучення форм президентської та парламентської республіки: 27% - президентсько-парламентську (уряд призначається президентом за згоди Верховної ради), 32% - парламентсько-президентську (уряд призначається Верховною радою за згодою президента, більшість влади в руках прем’єра).