Выполняли операцию: ВМС США отреагировали на обвинения России в нарушении границы

Сообщение Минобороны РФ о попытке американского эсминца войти в российские территориальные воды не соответствует действительности. ВМС США выполняли операцию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тихоокеанского флота США.
В ВМС США заявили, что в тот момент, когда эсминец Chafee 15 октября 2021 года занимался обычными операциями в международных водах Японского моря, российский эсминец класса “Удалой” приблизился к Chafee на расстояние примерно 65 ярдов (чуть более 59 метров).
Как отмечается в заявлении, взаимодействие между двумя кораблями было безопасным и профессиональным. Хотя Россия выпустила уведомление для летчиков и моряков, действующих в этом районе, на более поздний срок, в момент взаимодействия между американским и российским кораблями.
"USS Chafee проводил операции в соответствии с международным правом... Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это разрешено международным правом", - говорится в сообщении.
В пятницу Министерство обороны России сообщило, что экипаж корабля Тихоокеанского флота “Адмирал Трибуц” предупредил военный американский эсминец Chafee о недопустимости совершаемых действий и якобы пресек попытку нарушения государственной границы.
Как утверждали в Минобороны РФ, российские моряки предупредили экипаж американского эсминца, что тот находится "в районе, закрытом для судоходства из-за учений с применением артиллерийского оружия".