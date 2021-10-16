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Виконували операцію: ВМС США відреагували на звинувачення Росії в порушенні кордону

Автор: Артур Родивилов

Повідомлення російського Міноборони РФ про спробу американського есмінця увійти в російські територіальні води не відповідає дійсності. ВМС США виконували операцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Тихоокеанського флоту США.

У ВМС США заявили, що в той момент, коли есмінець Chafee 15 Жовтня 2021 року займався звичайними операціями в міжнародних водах Японського моря, Російський есмінець класу "Удалой" наблизився до Chafee на відстань приблизно 65 ярдів (більш як 59 метрів).

Як наголошується в заяві, взаємодія між двома кораблями була безпечною і професійною. Хоча Росія випустила повідомлення для льотчиків і моряків, що діють в цьому районі, на більш пізній термін, в момент взаємодії між американським і російським кораблями.

"USS Chafee проводив операції відповідно до міжнародного права... Сполучені Штати будуть продовжувати літати, плавати та діяти там, де це дозволено міжнародним правом", - йдеться в повідомленні.

У п'ятницю Міністерство оборони Росії повідомило, що екіпаж корабля Тихоокеанського флоту "Адмірал Трібуц" попередив військовий американський есмінець Chafee про неприпустимість вчинюваних дій і нібито припинив спробу порушення державного кордону.

Як стверджували в Міноборони РФ, російські моряки попередили екіпаж американського есмінця, що той знаходиться "в районі, закритому для судноплавства через навчання із застосуванням артилерійської зброї".

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ВМС США