Выполняли операцию: ВМС США отреагировали на обвинения России в нарушении границы

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тихоокеанского флота США .

В ВМС США заявили, что в тот момент, когда эсминец Chafee 15 октября 2021 года занимался обычными операциями в международных водах Японского моря, российский эсминец класса “Удалой” приблизился к Chafee на расстояние примерно 65 ярдов (чуть более 59 метров).

Как отмечается в заявлении, взаимодействие между двумя кораблями было безопасным и профессиональным. Хотя Россия выпустила уведомление для летчиков и моряков, действующих в этом районе, на более поздний срок, в момент взаимодействия между американским и российским кораблями.

"USS Chafee проводил операции в соответствии с международным правом... Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это разрешено международным правом", - говорится в сообщении.