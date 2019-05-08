Выполнение минских соглашений приведет к миру на Донбассе, - Волкер

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Реинтеграция территорий Донбасса в Украину может произойти в случае выполнения минских соглашений, считает Волкер

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что реинтеграция территорий Донбасса в Украину может произойти в случае выполнения минских соглашений украинской и российской сторонами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Отвечая на вопрос о том, верит ли он, что это произойдет при президенте США Дональде Трампе и президенте РФ Владимире Путине, Волкер выразил мнение: "Это, безусловно, может произойти, в этом нет сомнений. Но это потребует от России вывести свои войска и чтобы прекратилось существование так называемых самопровозглашенных республик, чтобы была восстановлена нормальная работа украинских муниципальных структур".

По его словам, украинской стороне предстоит выполнить свою часть минских соглашений. "Украинцы должны выполнить свою часть, что подразумевает соблюдение перемирия, хотя сейчас им это сложно выполнить, поскольку по ту сторону линии фронта воюет Россия; провести амнистию по отношению к тем, кто совершил преступления, которые являются частью этого конфликта; должны пройти местные выборы; а территориям должен быть присвоен особый статус, как это и сказано в Минских соглашениях".

Волкер также выразил надежду, что будет возвращение к вопросу о миротворческой миссии ООН, потому что "она могла бы стать необходимым транзитным механизмом, позволив гарантировать выполнение минских договоренностей со всех сторон".

Напомним, российские боевики на Востоке Украины в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня.