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Виконання мінських угод призведе до миру на Донбасі, - Волкер

Новини » Політика    08.05.2019 - 20:00
Виконання мінських угод призведе до миру на Донбасі, - Волкер
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Реінтеграція територій Донбасу в Україну може відбутися у разі виконання мінських угод, вважає Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що реінтеграція територій Донбасу в Україну може відбутися у разі виконання мінських угод українською і російською сторонами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Відповідаючи на питання про те, чи вірить він, що це відбудеться при президентові США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, Волкер висловив думку: "Це, безумовно, може статися, у цьому немає сумнівів. Але це зажадає від Росії вивести свої війська і щоб припинилося існування так званих самопроголошених республік, щоб була відновлена нормальна робота українських муніципальних структур".

За його словами, українській стороні належить виконати свою частину мінських угод. "Українці повинні виконати свою частину, що передбачає дотримання перемир'я, хоча зараз їм це складно виконати, оскільки по той бік лінії фронту воює Росія; провести амністію по відношенню до тих, хто скоїв злочини, які є частиною цього конфлікту; повинні пройти місцеві вибори; а територіям повинен бути наданий особливий статус, як це й сказано в Мінських угодах"

Волкер також висловив сподівання, що буде повернення до питання про миротворчої місії ООН, тому що "вона могла б стати необхідним транзитним механізмом, дозволивши гарантувати виконання мінських домовленостей з усіх сторін".

Нагадаємо, російські бойовики на Сході України в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.

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