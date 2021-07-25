Выплаты задолженности медикам в Харьковской области будут решены на следующей неделе, - Тымчук

"На следующей неделе у вас начнется выплата по образовавшейся задолженности в полном объеме. Я лично этот вопрос беру на контроль", - сообщила Айна Тымчук.

Невыплата "ковидных" за апрель связана с тем, что Национальная служба здоровья Украины не имела возможности заключить контракт с больницей на апрель 2021 года из-за определенного несоответствия ресурсного обеспечения больницы четким требованиям службы. Но в условиях реальной эпидемической ситуации Валковская центральная районная больница была приобщена к сети заведений, оказывавших помощь больным COVID-19.

Во время встречи с медиками по телефону пообщался министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что этот вопрос касается администрации медицинского учреждения.

"Относительно ковидных выплат. Если больница не была законтрактована в апреле-мае, постановление Кабинета министров выделило для этих больниц 290 млн гривен. Если руководитель заведения видит, что происходит. Если было бы какое-то недофинансирование, руководитель учреждения должен был бы обратиться к органам местного самоуправления и отработать этот вопрос с Нацслужбой здоровья Украины или Министерства здравоохранения. Нельзя доводить ситуацию до критической, когда работники не получают зарплату. Поверьте мне, на следующей неделе мы все вопросы, которые касаются больницы, позакрываем", - отметил Виктор Ляшко.

Представитель НСЗУ Дмитрий Кущ отметил, что уменьшение доходов медицинского учреждения произошло из-за неорганизованности ввода электронных данных.

Напомним, ранее заместитель председателя ОГА Михаил Черняк уже встречался с трудовым коллективом медицинского учреждения, на встрече присутствовали руководство Департамента здравоохранения ОГА, руководство местной общины, представители Северо-восточного межрегионального департамента НСЗУ и коллектив больницы. Во время встречи были обсуждены, в частности, вопросы халатного менеджмента медицинского учреждения.

"Когда мы встречались, мы проговорили, что по Валковской больницы есть проблемные вопросы, и договорились, что должны провести соответствующую проверку всех дел: как использовались деньги, как они начислялись. В частности, почему не выплачивалась заработная плата работникам, но проводились расчеты по коммерческим сделкам", - говорит заместитель ОГА Михаил Черняк.

В свою очередь, лава областной администрации Айна Тымчук поручила организовать в больнице ежедневное дежурство НСЗУ и представителей Департамента охраны здоровья ОГА для коммуникации с медперсоналом и решения насущных вопросов.