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Выплаты для переселенцев. С мая перечень категорий уменьшится: подробности

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Пятница 22 апреля 2022 22:46
Выплаты для переселенцев. С мая перечень категорий уменьшится: подробности Марина Лазебная (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Министра социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине с мая уменьшили перечень категорий внутренне перемещенных лиц, которые будут получать выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в эфире национального телемарафона.

По ее словам, выплаты будут получать только те ВПЛ, кто проживает там, где зона боевых действий и не может туда вернуться. А также те, у кого повреждено имущество.

В частности, выплаты начнут получать люди с мая.

"Сегодня есть много людей, которые возвращаются домой в безопасные места. Таким людям будут выплаты прекращаться " - сказала Лазебная.

Ранее мы сообщали, что статус внутренних переселенцев с начала войны уже получили 1,4 млн украинцев.

Также мы писали, что помощь по 2000-3000 гривен уже получили 250 тысяч внутренних переселенцев.

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