На выплаты переселенцам направили 5,2 млрд гривен: когда люди получат деньги

По данным пресс-службы, на сегодня 2,7 млн человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после введения военного положения. Около 500 тысяч заявлений поступили через "Дію". Часть из них сейчас обрабатываются органами социальной защиты, командами Мінцифры и Минсоцполитики.

Также еще не все заявления поступили в Минсоцполитики из регионов. Одни области передают обработанные заявления быстрее, другие - медленнее. У

"Поэтому если вы еще не получили выплату, не волнуйтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей. Один транш в мае мы уже перечислили, на следующей неделе планируем очередное направление средств людям", - сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Напомним, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц из областей, которые пострадали от войны, предоставляется за март-апрель в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен; для других лиц - 2 000 гривен.