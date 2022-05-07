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На выплаты переселенцам направили 5,2 млрд гривен: когда люди получат деньги

Фото: переселенцам перечислили 5,2 млрд гривен помощи на проживание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На выплату переселенцам помощи на проживание Минсоцполитики направило в Ощадбанк более 5,2 млрд гривен пятью траншами. Ощадбанк в ближайшие дни перечислит эти средства на счета людей в украинских банках, которые получатели указали в заявлениях на выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, на сегодня 2,7 млн человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после введения военного положения. Около 500 тысяч заявлений поступили через "Дію". Часть из них сейчас обрабатываются органами социальной защиты, командами Мінцифры и Минсоцполитики.

Также еще не все заявления поступили в Минсоцполитики из регионов. Одни области передают обработанные заявления быстрее, другие - медленнее. У

"Поэтому если вы еще не получили выплату, не волнуйтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей. Один транш в мае мы уже перечислили, на следующей неделе планируем очередное направление средств людям", - сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Напомним, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц из областей, которые пострадали от войны, предоставляется за март-апрель в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен; для других лиц - 2 000 гривен.

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Министерство социальной политики