Выплаты за переданную ВСУ вражескую технику освободили от налогов. Закон вступил в силу

Закон, который освобождает от налогов вознаграждение за переданную Вооруженным силам Украины пригодную вражескую боевую технику вступил в силу. Закон №2214-IX обнародован в официальной прессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

Закон освобождает от налогов (18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора) вознаграждение за переданную исправную военную технику страны-агрессора.

Ранее Верховная рада одобрила закон, который устанавливает денежное вознаграждение за военную технику агрессора.

За военный автомобиль можно получить эквивалент 10 тыс. долларов, танк оценен в 100 тыс. долларов, вознаграждение за боевой вертолет или корабль 3 или 4 ранга составляет 500 тыс. долларов, а вот за самолет или корабль 1 или 2 ранга выплатят по 1 млн долларов.