Выплаты освобожденным из плена и пленным: в Минреинтеграции сделали заявление

Фото: в Минреинтеграции сделали заявление по выплатам пленным (Getty Images)

Минреинтеграции перечислило средства на выплаты освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще находится в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее сообщение в Telegram-канале.