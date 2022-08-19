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Выплаты освобожденным из плена и пленным: в Минреинтеграции сделали заявление

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Украина, Пятница 19 августа 2022 15:33
Выплаты освобожденным из плена и пленным: в Минреинтеграции сделали заявление Фото: в Минреинтеграции сделали заявление по выплатам пленным (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Минреинтеграции перечислило средства на выплаты освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще находится в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее сообщение в Telegram-канале.

"Минреинтеграция перечислила 1,5 млн гривен семьям незаконно заключенных РФ украинских граждан. Еще 6,7 млн ​​гривен поступили украинцам, которые уже освобождены из российского плена", - отмечают в министерстве.

В частности, 15 семей политзаключенных РФ получили выплаты в правовую помощь в размере 100 тыс. гривен. Также одноразовую денежную помощь по 100 тыс. гривен получили 67 бывших пленных, которые были признаны Межведомственной комиссией лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.

"Указанная помощь будет предоставляться и другим украинским гражданам, освободившимся из плена, и родственникам незаконно удерживаемых РФ", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, освобожденные из плена украинцы и оставшиеся в неволе могут получить выплаты. Выбирать претендентов на получение денежной помощи будет специальная комиссия.

При этом в России заявили, что в их плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.

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