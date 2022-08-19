Виплати звільненим з полону та полоненим: в Мінреінтеграції зробили заяву
Мінреінтеграції перерахувало кошти на виплати звільненим з полону українцям і тим, хто ще за ґратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне повідомлення в Telegram-каналі.
"Мінреінтеграції перерахувало 1,5 млн гривень родинам незаконно ув’язнених РФ українських громадян. Ще 6,7 млн гривень надійшли українцям, які вже звільнені з російського полону", - зазначають в міністерстві.
Зокрема, 15 сімей політв’язнів РФ отримали виплати на правову допомогу у розмірі 100 тис. гривень. Також одноразову грошову допомогу по 100 тис. гривень отримали 67 колишніх полонених, які були визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України.
"Вказана допомога надаватиметься й іншим українським громадянам, яких звільнили з полону, та родичам тих, хто незаконно утримується РФ", - додали в відомстві.
Як повідомлялося, звільнені з полону українці і ті, хто залишився в неволі, можуть отримати виплати. Обиратиме претендентів на отримання грошової допомоги спеціальна комісія.
При цьому в Росії заявили, що в їхньому полоні перебувають близько 6 тисяч українських військовослужбовців.
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