Выплаты для некоторых переселенцев отменяются: названа причина

С мая выплаты внутренне перемещенным лицам из-за войны отменяют. Выплаты будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, и они не могут вернуться домой.

Выплаты также продолжат получать те, у кого повреждены дома.

"С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая", - сообщила министр.