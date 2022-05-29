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Выплаты для некоторых переселенцев отменяются: названа причина

Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

С мая выплаты внутренне перемещенным лицам из-за войны отменяют. Выплаты будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, и они не могут вернуться домой.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Выплаты также продолжат получать те, у кого повреждены дома.

"С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая", - сообщила министр.

Напомним, беженцам из прифронтовых районов помощь выплачивают на вокзалах.

Кроме того, кто может оформить получение помощи через приложение "Дія".

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