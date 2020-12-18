Выплаты по частичной безработице: в правительстве подготовили новый порядок

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Право на помощь получат работники, которым сократили 50% рабочего времени

Минэкономики разработало проект постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка предоставления помощи по частичной безработице". Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно проекту, пособие по частичной безработице предоставляется центром занятости работникам в случае потери ими части заработной платы вследствие вынужденного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства продукции без прекращения трудовых отношений.

Выплата работникам пособия по частичной безработице осуществляется работодателем, с которым оформлены трудовые отношения.

Средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы для выплаты работникам предоставляются работодателям, деятельность которых связана с производством продукции, независимо от их формы собственности, организационно-правовой формы и подчинения.

Право на пособие по частичной безработице имеют работники, у которых сокращение продолжительности рабочего времени составляет 50% и более в месяц.

Проект документа разработан в связи с тем, что новым законом по социальной защите населения на период действия карантина установлено, что порядок предоставления помощи по частичной безработице определяется Кабинетом министров Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о социальной защите населения на период действия карантина. Согласно закону, право на получение помощи по частичной безработицы застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений распространяется на граждан, которые получают пенсии.

Отметим, в 2020 году из бюджета на помощь по частичной безработице было выделено 2,8 млрд гривен.