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Выплаты на больничные украинцев выросли почти на 40% по сравнению с 2020 годом

Автор: Юлия Струк

Выплаты на больничные украинцев выросли почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Они составили 1,27 млрд гривен в феврале этого года против 0,92 млрд гривен в феврале 2020-го.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Фонд социального страхования принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 1,27 млрд гривен против 0,92 млрд гривен в феврале 2020 года. Рост расходов составил 38,3%", - указано в сообщении.

В прошлом месяце за больничными обратились 276 тысяч работников против 266 500 в феврале прошлого года. Это на 9,5 тыс. человек, или 3,6% больше.

"Динамика роста сумм и количества листков нетрудоспособности наблюдается Фондом с осени прошлого года и связана с распространением коронавирусной болезни. Кроме того, на размер расходов по больничным листам влияет рост размера средней заработной платы по стране", - говорится в сообщении.

Напомним, Фонд социального страхования Украины в ноябре 2020-го зафиксировал значительный рост количества больничных листов. В октябре прошлого года количество больничных листов по сравнению с сентябрем увеличилась на 48,9%.

Как писало РБК-Украина, пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации.

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