RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Виплати на лікарняні українців зросли майже на 40% у порівнянні з 2020 роком

Автор: Юлія Струк

Виплати на лікарняні українців зросли майже на 40% у порівнянні з минулим роком. Вони склали 1,27 млрд гривень у лютому цього року проти 0,92 млрд гривень у лютому 2020-го.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Фонд соціального страхування прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку з хворобою (у тому числі на COVID-19), травмою, самоізоляцією або доглядом за хворою дитиною на суму 1,27 млрд гривень проти 0,92 млрд гривень у лютому 2020 року. Зростання видатків склало 38,3%", - вказано у повідомленні.

Минулого місяця за лікарняними звернулися 276 тисяч працівників проти 266,5 тисяч у лютому минулого року. Це на 9,5 тис. осіб, або 3,6% більше.

"Динаміка зростання сум і кількості листків непрацездатності спостерігається Фондом з осені минулого року та пов’язана із розповсюдженням коронавірусної хвороби. Крім того, на розмір видатків за лікарняними листками впливає зростання розміру середньої заробітної плати по країні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Фонд соціального страхування України у листопаді 2020-го зафіксував значне зростання кількості листків непрацездатності. У жовтні минулого року кількість лікарняних листків у порівнянні з вереснем збільшилась на 48,9%.

Як писало РБК-Україна, допомоги по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах будуть проходити процес верифікації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України фонд соцстрахаКоронавірус
Читайте також
В Ужгороді призупиняють навчання в 1-4 класах через ситуацію з COVID
ВООЗ: жодної смерті від вакцини від коронавірусу не виявлено
Прогноз погоди