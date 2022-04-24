Выплаты по 2000-3000 гривен уже получили 450 тысяч переселенцев: как оформить помощь

"Ощадбанк перечисляет средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях на выплаты", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, до конца апреля предусмотрено дальнейшее перечисление средств на выплату пособия на проживание с учетом того, что процесс регистрации внутренне перемещенных лиц продолжается, а также того, что правительство продлил до конца апреля срок подачи заявлений на получение помощи, в соответствии с которыми пособие будет выплачиваться с марта.

Напомним, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц из областей, которые пострадали от войны, предоставляется за март-апрель в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен; для других лиц - 2 000 гривен.

Заявление на пособие на жительство можно подать дистанционно через приложение "Дія" или лично через органы социальной защиты населения, уполномоченного лица громады или ЦПАУ.

Правительство изменило порядок оказания помощи с мая. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.