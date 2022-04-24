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Выплаты по 2000-3000 гривен уже получили 450 тысяч переселенцев: как оформить помощь

Фото: помощь за март-апрель получат 450 тысяч украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение апреля на выплату помощи на проживание Минсоцполитики направило в Ощадбанк около 2,6 миллиардов гривен. За счет этих средств помощь получат более 451 тысячи внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Ощадбанк перечисляет средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях на выплаты", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, до конца апреля предусмотрено дальнейшее перечисление средств на выплату пособия на проживание с учетом того, что процесс регистрации внутренне перемещенных лиц продолжается, а также того, что правительство продлил до конца апреля срок подачи заявлений на получение помощи, в соответствии с которыми пособие будет выплачиваться с марта.

Напомним, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц из областей, которые пострадали от войны, предоставляется за март-апрель в следующих размерах: для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен; для других лиц - 2 000 гривен.

Заявление на пособие на жительство можно подать дистанционно через приложение "Дія" или лично через органы социальной защиты населения, уполномоченного лица громады или ЦПАУ.

Правительство изменило порядок оказания помощи с мая. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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