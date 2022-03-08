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Выплату социальных пособий продлили, обращаться за переназначением не нужно, - Минсоцполитики

Автор: Александр Белоус

Назначенные государственные социальные пособия людям продолжатся в течение времени действия военного положения плюс один месяц после его завершения. Обращаться за их переназначением или подтверждением права на их получение не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, соответствующее решение приняли Кабинет министров Украины. Решение касается:

  • помощи малообеспеченным семьям,
  • помощи на детей одиноким матерям,
  • помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство,
  • помощи на детей, больных тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность,
  • ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства,
  • временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно,
  • ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам,
  • временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не обрело права на пенсионную выплату.

Также если получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью пропустили срок переосвидетельствования, то выплата таких видов помощи не останавливается на период введения военного положения и одного месяца после его отмены.

После отмены военного положения органы социальной защиты информируют получателей о необходимости в течение одного месяца обновить документы, необходимые для того, чтобы продолжать получать пособие, отметили в пресс-службе.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство социальной политики