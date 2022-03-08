Выплату социальных пособий продлили, обращаться за переназначением не нужно, - Минсоцполитики

Назначенные государственные социальные пособия людям продолжатся в течение времени действия военного положения плюс один месяц после его завершения. Обращаться за их переназначением или подтверждением права на их получение не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

По данным пресс-службы, соответствующее решение приняли Кабинет министров Украины. Решение касается:

помощи малообеспеченным семьям,

помощи на детей одиноким матерям,

помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство,

помощи на детей, больных тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность,

ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства,

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно,

ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам,

временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не обрело права на пенсионную выплату.

Также если получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью пропустили срок переосвидетельствования, то выплата таких видов помощи не останавливается на период введения военного положения и одного месяца после его отмены.

После отмены военного положения органы социальной защиты информируют получателей о необходимости в течение одного месяца обновить документы, необходимые для того, чтобы продолжать получать пособие, отметили в пресс-службе.