Выплату социальных пособий продлили, обращаться за переназначением не нужно, - Минсоцполитики

Назначенные государственные социальные пособия людям продолжатся в течение времени действия военного положения плюс один месяц после его завершения. Обращаться за их переназначением или подтверждением права на их получение не нужно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
По данным пресс-службы, соответствующее решение приняли Кабинет министров Украины. Решение касается:
Также если получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью пропустили срок переосвидетельствования, то выплата таких видов помощи не останавливается на период введения военного положения и одного месяца после его отмены.
После отмены военного положения органы социальной защиты информируют получателей о необходимости в течение одного месяца обновить документы, необходимые для того, чтобы продолжать получать пособие, отметили в пресс-службе.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.