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Виплату соціальних допомог продовжили, звертатись за перепризначенням не потрібно, - Мінсоцполітики

Автор: Олександр Білоус

Призначені державні соціальні допомоги людям продовжаться протягом часу дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення. Звертатись за їх перепризначенням або підтвердженням права на їх отримання не потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, відповідне рішення ухвали Кабінет міністрів України. Рішення стосується:

  • допомоги малозабезпеченим сім’ям,
  • допомоги на дітей одиноким матерям,
  • допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,
  • допомоги на дітей, хворих на тяжкі хвороби, яким не встановлено інвалідність,
  • щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,
  • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме,
  • щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам,
  • тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Також якщо отримувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю пропустили строк переогляду, виплата таких видів допомоги не зупиняється на період введення воєнного стану та одного місяця після його скасування.

Після скасування воєнного стану органи соціального захисту поінформують одержувачів про необхідність протягом одного місяця оновити документи, необхідні для того, щоб продовжувати отримувати допомогу, зазначили в прес-службі.

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Міністерство соціальної політики