Виплату соціальних допомог продовжили, звертатись за перепризначенням не потрібно, - Мінсоцполітики

Призначені державні соціальні допомоги людям продовжаться протягом часу дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення. Звертатись за їх перепризначенням або підтвердженням права на їх отримання не потрібно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
За даними прес-служби, відповідне рішення ухвали Кабінет міністрів України. Рішення стосується:
Також якщо отримувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю пропустили строк переогляду, виплата таких видів допомоги не зупиняється на період введення воєнного стану та одного місяця після його скасування.
Після скасування воєнного стану органи соціального захисту поінформують одержувачів про необхідність протягом одного місяця оновити документи, необхідні для того, щоб продовжувати отримувати допомогу, зазначили в прес-службі.
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