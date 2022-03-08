ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Выплату социальных пособий продлили, обращаться за переназначением не нужно, - Минсоцполитики

Новина українською →
Украина, Вторник 08 марта 2022 10:28
Выплату социальных пособий продлили, обращаться за переназначением не нужно, - Минсоцполитики Фото: выплата социальных пособий продолжится без переназначения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Назначенные государственные социальные пособия людям продолжатся в течение времени действия военного положения плюс один месяц после его завершения. Обращаться за их переназначением или подтверждением права на их получение не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, соответствующее решение приняли Кабинет министров Украины. Решение касается:

  • помощи малообеспеченным семьям,
  • помощи на детей одиноким матерям,
  • помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство,
  • помощи на детей, больных тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность,
  • ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства,
  • временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно,
  • ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам,
  • временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не обрело права на пенсионную выплату.

Также если получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью пропустили срок переосвидетельствования, то выплата таких видов помощи не останавливается на период введения военного положения и одного месяца после его отмены.

После отмены военного положения органы социальной защиты информируют получателей о необходимости в течение одного месяца обновить документы, необходимые для того, чтобы продолжать получать пособие, отметили в пресс-службе.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать