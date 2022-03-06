Выплату 6,5 тысяч гривен тем, кто потерял работу из-за войны, начнут на следующей неделе

Выплата одноразовой денежной помощи в 6,5 тысяч гривен тем, кто потерял работу из-за войны, начнут на следующей неделе. Деньги будут выплачиваться через программу єПідтримка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем видео-обращении .

"На следующей неделе заработает обновленная программа єПідтримка. В рамках этой программы каждый наемный работник, каждый ФОП, у которого война забрала работу, сможет получить 6,5 тысяч гривен", - сказал он.

По его словам, программа будет работать по аналогии с выплатами за вакцинацию - то есть через приложение Дія. Министерство цифровой трансформации сообщит детали, как именно оформить помощь.

Напомним, Кабинет министров принял постановление предоставление в 2022 году единовременной материальной помощи в 6,5 тысяч гривен. Пособие выплачивается из-за потери зарплаты вследствие проведения боевых действий.

Согласно документу, на эти цели из резервного фонда госбюджета выделяется 21,9 млрд гривен. Средства будут выплачиваться в рамках программы єПідтримка.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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