Виплату 6,5 тисяч гривень тим, хто втратив роботу через війну, розпочнуть наступного тижня

Виплата одноразової грошової допомоги у 6,5 тисяч гривень тим, хто втратив роботу через війну, розпочнуть наступного тижня. Гроші будуть виплачуватися через програму єПідтримка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відео-зверненні .

"Наступного тижня запрацює оновлена програма єПідтримка. В рамках цієї програми кожен найманий працівник, кожен ФОП, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тисяч гривень", - сказав він.

За його словами, програма буде працювати за аналогією з виплатами за вакцинацію - тобто через застосунок Дія. Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме оформити допомогу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову що надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисяч гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.

Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень. Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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