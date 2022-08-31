Выплачивается ли пенсия в случае переезда за границу: разъяснение ПФУ

Как отмечается в сообщении, в соответствии с законом пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделения "Укрпочты" или через банк по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины.

"Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, в случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту постоянного проживания.

Порядок выплаты пенсий в случае выезда за границу определен статьями 47, 51 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".