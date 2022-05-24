Выпивали на броне танка. ВСУ впервые унитожили оккупантов с дрона-камикадзе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеозапись успешной спецоперации, которая была опубликована впервые.

"Российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери. Весь процесс уничтожения противника сняла камера, расположенная на дроне-убийце.