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Выпивали на броне танка. ВСУ впервые унитожили оккупантов с дрона-камикадзе

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Украина, Вторник 24 мая 2022 13:12
Выпивали на броне танка. ВСУ впервые унитожили оккупантов с дрона-камикадзе Фото: дрон-камикадзе Switchblade (root-nation.com)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Сил Специальных операций ВСУ впервые применили дрон-камикадзе Switchblade. Дрон атаковал российский танк Т-72Б3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеозапись успешной спецоперации, которая была опубликована впервые.

"Российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери. Весь процесс уничтожения противника сняла камера, расположенная на дроне-убийце.

Как сообщалось, ранее украинские артиллеристы попали в пункт дислокации командного состава одного из подразделений российской армии.

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