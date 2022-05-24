Випивали на броні танку. ЗСУ вперше знищили окупантів із дрону-камікадзе
Бійці Сил Спеціальних операцій ЗСУ вперше застосували дрон-камікадзе Switchblade. Дрон атакував російський танк Т-72Б3.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозапис успішної спецоперації, що був опублікована вперше.
"За даними наших воїнів, російські окупанти на одній із позицій спокійно розпивали спиртне, сидячи на броні свого танку. Утім, звичне для росіян заняття було раптово перерване несподіваною атакою з повітря", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають військові, безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою влетів прямо в танк, завдавши противнику непоправних втрат. Увесь процес знищення противника зняла камера, розташована на дроні-убивці.
Як повідомлялось, раніше українські артилеристи влучили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів російської армії.
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