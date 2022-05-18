Для вынужденных переселенцев, чье жилье было разрушено, построят квартиры в 16 регионах, - ОП

По его словам, сейчас государство выкупает у застройщиков новые квартиры, которые еще не успели продать. Их планируют распределить между переселенцами, которые потеряли свое жилье в результате боевых действий.

К выкупу уже подготовили несколько тысяч квартир. Также для переселенцев планируют построить по 2 тыс. новых в 16 регионах Украины. Это 32 тыс. квартир.

"Как только будет отстроено их постоянное жилье, - тоже государством, - они переселятся в свои квартиры, дома и так далее. А эти квартиры будем предоставлять военным и другим людям, которые стояли в очередях годами", - сказал Тимошенко.

Параллельно правительство занимается вопросом проектирования новых объектов дорожной инфраструктуры. Это позволит сразу перейти к восстановлению дорог, мостов и других искусственных сооружений после нашей победы.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что государство возместит потерю дома или квартиры тем, кто остался без жилья в результате боевых действий.