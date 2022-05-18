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Для вимушених переселенців, чиє житло було зруйновано, збудують квартири в 16 регіонах, - ОП

Фото: для вимушених переселенців збудують квартири в 16 регіонах (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Одним з пріоритетних завдань уряду є розселення переселенців, які знайшли прихисток від війни у різних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

За його словами, наразі держава викупає у забудовників нові квартири, які ще не встигли продати. Їх планують розподілити між переселенцями, які втратили своє житло внаслідок бойових дій.

До викупу вже підготували декілька тисяч квартир. Також для переселенців планують побудувати по 2 тис. нових у 16 регіонах України. Це 32 тис. квартир.

"Як тільки буде відбудоване їхнє постійне житло, - теж державою, - вони переселяться у свої квартири, будинки і так далі. А ці квартири будемо надавати військовим і іншим людям, які стояли у чергах роками", - сказав Тимошенко.

Паралельно уряд займається питанням проєктування нових об’єктів дорожньої інфраструктури. Це дозволить одразу перейти до відбудови доріг, мостів та інших штучних споруд після нашої перемоги.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що держава відшкодує втрату будинку чи квартири тим, хто залишився без житла внаслідок бойових дій.

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