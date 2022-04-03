Змушений це зробити, як президент. Зеленський назвав умову зустрічі з Путіним

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Важко сказати, як після того, що було зроблено, ми можемо вести якісь переговори з Росією. Це на особистому рівні. Але як президент я маю це зробити", - заявив Зеленський.

За словами президента, сьогодні немає іншого шляху завершити війну, крім діалогу, аби не допустити загибелі сотні тисяч людей.

"Немає іншого шляху, крім діалогу, якщо ми не хочемо, щоб загинули сотні тисяч або мільйони, але я навіть не можу зібратися, коли йде обстріл. Отже, по-перше, припинення вогню. Тоді ми можемо провести зустріч", - додав Зеленський.