Вымогали взятки: в Украине разоблачили более десятка полицейских

Неправомерную выгоду получали сотрудники Криворожского райуправления полиции Главного управления Нацполиции в области. По данным следствия, полицейские, среди которых был исполняющий обязанности начальника одного из отделов, с августа по ноябрь 2021 года систематически получали от граждан деньги. Правоохранителям платили, чтобы те не препятствовали предпринимательской деятельности, транспортным перевозкам смазочно-топливных материалов, металлолома и древесины. Также деньги полицейским давали водители, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, чтобы их не привлекали к ответственности.

Правоохранители установили, что полицейские-нарушители за все время получили взятки на сумму 180 тысяч гривен.

Троих полицейских задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения взятки. Один из них получил 20 тысяч гривен за непривлечение к уголовной ответственности. Остальные двое - по 10 тысяч гривен за непрепятствование осуществлению хозяйственной деятельности.

Всем троим нарушителям и еще семи правоохранителям сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: под Днепром разоблачили на взятке полицейских (Офис генерального прокурора)