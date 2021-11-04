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Вимагали хабарі: в Україні викрили понад десяток поліцейських

Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили на регулярному отриманні хабарів 11 поліцейських. Вони вимагали гроші у водіїв та підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора у Facebook.

Неправомірну вигоду отримували співробітники Криворізького райуправління поліції Головного управління Нацполіції в області. За даними слідства, поліцейські, серед яких був виконувач обов'язків начальника одного з відділів, із серпня по листопад 2021 року систематично отримували від громадян гроші. Правоохоронцям платили, щоб ті не перешкоджали підприємницькій діяльності, транспортним перевезенням мастильно-паливних матеріалів, металобрухту та деревини. Також гроші поліцейським давали водії, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, щоби їх не притягали до відповідальності.

Правоохоронці встановили, що поліцейські-порушники за весь час отримали хабарі на суму 180 тисяч гривень.

Трьох поліцейських затримали у порядку ст. 208 КПК України під час одержання хабара. Один із них отримав 20 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності. Решта двоє – по 10 тисяч гривень за неперешкоджання провадженню господарської діяльності.

Всім трьом порушникам та ще семи правоохоронцям повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фото: під Дніпром викрили на хабарі поліцейських (Офіс генерального прокурора)

Нагадаємо, в Харкові поліцейські змусили чоловіка, який приїхав із Росії, взяти кредит, щоб заплатити їм хабар.

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Днепропетровская область