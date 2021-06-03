Выманивали средства для "инвестиций": в Киеве разоблачили кибер-мошенников на присвоении 9 млн грн

"Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес двое граждан Украины и иностранец. Дельцы разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах. Они также создали сеть так называемых "фишинговых" вебресурсов - копий сайтов международных инвесткомпаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потенциальных "инвесторов" организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через "ботсеть" рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили "жертвам" из подмененных заграничных номеров телефонов. Они выманивали средства якобы для инвестиций и присваивали их.

Участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалют, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых "денежных мулов" - людей, банковские карты которых являются "транзитными" для присвоенных средств.

Злоумышленники также зарабатывали на предоставлении услуг "аутсорса" другим мошенническим проектам. Задокументировано, что к сделке организаторы привлекли более 100 наемных работников.

В ходе обысков по месту расположения центра правоохранители обнаружили:

компьютерную технику и мобильные устройства;

образцы программного обеспечения, которые использовались для присвоения средств и вывода их на криптокошельки;

другие доказательства противоправной деятельности.

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения организаторам схемы о подозрениях", - сообщили в СБУ.