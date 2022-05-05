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Выловили "крокодила". Сбитый ВСУ российский вертолет достали из Киевского водохранилища

Фото: вертолет Ми-24 (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Вертолет Ми-24 российских оккупантов, который пошел курсом военного корабля, достали на сушу. Он является очередным доказательством войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПСУ в четверг, 5 мая.

"На Киевщине пограничники Житомирского отряда совместно с собратьями из Вооруженных Сил Украины, выловили "крокодила". Так, рашисты называют один из своих боевых вертолетов", - говорится в сообщении.

На днях пограничники катером морской охраны отбуксировали затонувший вертолет, который был на буях подвешен со дна Киевского водохранилища подразделением ВСУ.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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