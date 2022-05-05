Виловили "крокодила". Збитий ЗСУ російський гелікоптер дістали з Київського водосховища

Гвинтокрил російських окупантів, який пішов курсом воєнного корабля, дістали на сушу. Він черговим доказом війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДПСУ у четвер, 5 травня
"На Київщині прикордонники Житомирського загону спільно із побратимами зі Збройних Сил України, виловили "крокодила". Так, рашисти називають один зі своїх бойових гвинтокрилів", - йдеться в повідомленні.
Днями прикордонники катером морської охорони відбуксували затонулий гвинтокрил, який був на буях підважений з дна Київського водосховища підрозділом ЗСУ.
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