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Виловили "крокодила". Збитий ЗСУ російський гелікоптер дістали з Київського водосховища

Фото: гелікоптер Мі-24 (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Гвинтокрил російських окупантів, який пішов курсом воєнного корабля, дістали на сушу. Він черговим доказом війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДПСУ у четвер, 5 травня

"На Київщині прикордонники Житомирського загону спільно із побратимами зі Збройних Сил України, виловили "крокодила". Так, рашисти називають один зі своїх бойових гвинтокрилів", - йдеться в повідомленні.

Днями прикордонники катером морської охорони відбуксували затонулий гвинтокрил, який був на буях підважений з дна Київського водосховища підрозділом ЗСУ.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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