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Веселый дуэт: Потап с сыном завели сеть зажигательным танцем

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.02.2020 - 17:33
Веселый дуэт: Потап с сыном завели сеть зажигательным танцем
Фото: Потап с сыном (instagram.com/realpotap)

Продюсер покорил сеть артистической коллаборацией с 11-летним сыном

После женитьбы на Насте Каменских Потап не прекратил много времени проводить со своим 11-летним сыном Андреем от брака с Ириной Горовой. Продюсер регулярно бывает в гостях у бывшей семьи, а также ездит с ребенком в отпуск. К примеру, во время отдыха с Настей в Мексике он на день съездил в соседний город, где была на каникулах экс-супруга с детьми. Андрей растет весьма артистичным и уже блистал на ТВ в качестве ведущего - ну весь в папу!

А в новом видеоролике, который Потап выложил в своем Instagram, папа и сын поражают своими танцевальными талантами. Одетые в спортивном стиле, они демонстрируют веселый и зажигательный танец.

Видео: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Пользователи сети остались в восторге от подобного дуэта и оставили много положительных отзывов. Многие также не преминули отметить, что шоумен заметно похудел и помолодел и выглядит просто замечательно.

"Помолодел лет на 10": Потап похвастался впечатляющими результатами похудения

  • Потапчик похудел. Молодчина
  • Крутые ребята
  • Не отличить!)
  • То є дуже круто коли різні покоління вміють бути на одній хвилі
  • Олексей вы так похудели, супер
  • Чудесный папа
  • Усхудал капец! Настя не даёт расслабиться
  • бомбезні
  • Топ
  • Сынуля на маму очень похож
  • Ой сынок симпатяшка
  • круто, обожаю
  • Позитивчики
  • Малой обалденный!!!

Веселый дуэт: Потап с сыном завели сеть зажигательным танцем

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Потап и Настя Каменских вызвали фурор счастливым фото из Мексики.

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