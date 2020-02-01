Веселый дуэт: Потап с сыном завели сеть зажигательным танцем

Продюсер покорил сеть артистической коллаборацией с 11-летним сыном
После женитьбы на Насте Каменских Потап не прекратил много времени проводить со своим 11-летним сыном Андреем от брака с Ириной Горовой. Продюсер регулярно бывает в гостях у бывшей семьи, а также ездит с ребенком в отпуск. К примеру, во время отдыха с Настей в Мексике он на день съездил в соседний город, где была на каникулах экс-супруга с детьми. Андрей растет весьма артистичным и уже блистал на ТВ в качестве ведущего - ну весь в папу!
А в новом видеоролике, который Потап выложил в своем Instagram, папа и сын поражают своими танцевальными талантами. Одетые в спортивном стиле, они демонстрируют веселый и зажигательный танец.
Видео: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)
Пользователи сети остались в восторге от подобного дуэта и оставили много положительных отзывов. Многие также не преминули отметить, что шоумен заметно похудел и помолодел и выглядит просто замечательно.
"Помолодел лет на 10": Потап похвастался впечатляющими результатами похудения
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Напомним, Потап и Настя Каменских вызвали фурор счастливым фото из Мексики.