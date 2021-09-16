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На выходных центр Киева перекроют для транспорта: причина

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 14:11
На выходных центр Киева перекроют для транспорта: причина Фото: на Контрактовой площади ограничат движение транспорта 18 и 19 сентября (РБК-Украина)
Автор: Тиберий Юрик

В Киеве 18 и 19 сентября на Контрактовой площади и прилегающих улицах будет ограничено движение транспорта в связи с проведением "11-й WORK.UA Киевский полумарафон 2021".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что ограничения будут действовать с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября.

18 и 19 сентября перекроют улицы:

  • Григория Сковороды (от Контрактовой площади до улицы Волошской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
  • Межигорская (от улицы Г. Сковороды до улицы Спасской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
  • Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября.

График перекрытия улиц 19 сентября:

  • Петра Сагайдачного – с 07:00 до 13: 30;
  • Боричев спуск-с 07:00 до 13: 30;
  • Игоревская-с 07:00 до 13: 30;
  • Набережно – Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) - с 07:00 до 13: 30;
  • Набережно-Крещатицкая (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;
  • Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) – с 07:00 до 13:30;
  • Набережное шоссе (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;
  • вул. Набережно-Рыбацкая (в направлении Северного моста – с 07:00; до 11:00
  • Трухановская – с 07:00 до 12:00;
  • Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 11:00;

19 сентября также перекроют:

  • Гаванский мост в направлении Северного моста – с 07:00 до 11:00;
  • Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) – с 07:00 до 11:00;
  • Мост Метро – с 07:00 до 10: 00;
  • поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 07:00 до 11:00.

На выходных центр Киева перекроют для транспорта: причинаФото: на Контрактовой площади перекроют движение транспорта в связи с проведением Киевского марафона 2021 (kyivcity.gov.ua)

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КГГА Киев Ограничение движения
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