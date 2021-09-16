На выходных центр Киева перекроют для транспорта: причина
Фото: на Контрактовой площади ограничат движение транспорта 18 и 19 сентября (РБК-Украина)
В Киеве 18 и 19 сентября на Контрактовой площади и прилегающих улицах будет ограничено движение транспорта в связи с проведением "11-й WORK.UA Киевский полумарафон 2021".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что ограничения будут действовать с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября.
18 и 19 сентября перекроют улицы:
- Григория Сковороды (от Контрактовой площади до улицы Волошской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
- Межигорская (от улицы Г. Сковороды до улицы Спасской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
- Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября.
График перекрытия улиц 19 сентября:
- Петра Сагайдачного – с 07:00 до 13: 30;
- Боричев спуск-с 07:00 до 13: 30;
- Игоревская-с 07:00 до 13: 30;
- Набережно – Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) - с 07:00 до 13: 30;
- Набережно-Крещатицкая (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;
- Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) – с 07:00 до 13:30;
- Набережное шоссе (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;
- вул. Набережно-Рыбацкая (в направлении Северного моста – с 07:00; до 11:00
- Трухановская – с 07:00 до 12:00;
- Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 11:00;
19 сентября также перекроют:
- Гаванский мост в направлении Северного моста – с 07:00 до 11:00;
- Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) – с 07:00 до 11:00;
- Мост Метро – с 07:00 до 10: 00;
- поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 07:00 до 11:00.
Фото: на Контрактовой площади перекроют движение транспорта в связи с проведением Киевского марафона 2021 (kyivcity.gov.ua)