На вихідних центр Києва перекриють для транспорту: причина
Фото: на Контрактовій площі обмежать рух транспорту 18 та 19 вересня (РБК-Україна)
В Києві 18 та 19 вересня на Контрактовій площі та прилеглих вулицях буде обмежено рух транспорту у зв'язку з проведенням "11-й WORK.UA Київський пiвмарафон 2021".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Відзначається, що обмеження будуть діяти із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.
18 та 19 вересня перекриють вулиці:
- Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вулиці Волоської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
- Межигірська (від вулиці Г. Сковороди до вулиці Спаської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
- Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вулиці Андріївської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.
Графік перекриття вулиць 19 вересня:
- Петра Сагайдачного – із 07:00 до 13:30;
- Боричів узвіз – із 07:00 до 13:30;
- Ігорівська – із 07:00 до 13:30;
- Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) – з 07:00 до 13:30;
- Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 11:00;
- Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) – із 07:00 до 13:30;
- Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 11:00;
- вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) – із 07:00; до 11:00
- Труханівська – із 07:00 до 12:00;
- Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – із 07:00 до 11:00;
19 вересня також перекриють:
- Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 11:00;
- Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) – із 07:00 до 11:00;
- Міст Метро – із 07:00 до 10:00;
- поворот із мосту Метро на Набережне шосе – із 07:00 до 11:00.
Фото: на Контрактовій площі перекриють рух транспорту у зв'язку з проведенням Київського півмарафону 2021 (kyivcity.gov.ua)