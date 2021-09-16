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На вихідних центр Києва перекриють для транспорту: причина

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 14:11
На вихідних центр Києва перекриють для транспорту: причина Фото: на Контрактовій площі обмежать рух транспорту 18 та 19 вересня (РБК-Україна)
Автор: Тіберій Юрик

В Києві 18 та 19 вересня на Контрактовій площі та прилеглих вулицях буде обмежено рух транспорту у зв'язку з проведенням "11-й WORK.UA Київський пiвмарафон 2021".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Відзначається, що обмеження будуть діяти із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.

18 та 19 вересня перекриють вулиці:

  • Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вулиці Волоської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
  • Межигірська (від вулиці Г. Сковороди до вулиці Спаської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
  • Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вулиці Андріївської) – із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.

Графік перекриття вулиць 19 вересня:

  • Петра Сагайдачного – із 07:00 до 13:30;
  • Боричів узвіз – із 07:00 до 13:30;
  • Ігорівська – із 07:00 до 13:30;
  • Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) – з 07:00 до 13:30;
  • Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 11:00;
  • Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) – із 07:00 до 13:30;
  • Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 11:00;
  • вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) – із 07:00; до 11:00
  • Труханівська – із 07:00 до 12:00;
  • Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – із 07:00 до 11:00;

19 вересня також перекриють:

  • Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 11:00;
  • Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) – із 07:00 до 11:00;
  • Міст Метро – із 07:00 до 10:00;
  • поворот із мосту Метро на Набережне шосе – із 07:00 до 11:00.

На вихідних центр Києва перекриють для транспорту: причинаФото: на Контрактовій площі перекриють рух транспорту у зв'язку з проведенням Київського півмарафону 2021 (kyivcity.gov.ua)

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КМДА Київ Обмеження руху
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