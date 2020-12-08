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За выходные ОБСЕ зафиксировала более 200 нарушений перемирия

Автор: Даша Харченко

За выходные 5-6 декабря СММ ОБСЕ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 89 таких нарушений в Луганской. Также были зафиксированы взрывы.

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Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

В Донецкой области зафиксировали в частности 20 взрывов неопределенного происхождения.

В Луганской области с вечера 4 до вечера 6 декабря Миссия зафиксировала 89 нарушений режима прекращения огня, в том числе 74 взрыва неопределенного происхождения, в районе к северо-востоку от участка разведения в районе н. п. Золотое.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжается самый продолжительное перемирье. При этом существенно сократилось число обстрелов. При этом на прошлой неделе, 24 ноября, в районе Авдеевки снайпер пророссийских боевиков тяжело ранил украинского военнослужащего из бригады имени Черных Запорожцев, Вячеслава Минкина из Фастова Киевской области

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