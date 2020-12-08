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За вихідні ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень перемир'я

Автор: Даша Харченко

За вихідні 5-6 грудня СММ ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 89 таких порушень в Луганській. Також були зафіксовані вибухи.

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Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

У Донецькій області зафіксували зокрема 20 вибухів невизначеного походження.

У Луганській області з вечора 4 до вечора 6 грудня Місія зафіксувала 89 порушень режиму припинення вогню, зокрема 74 вибухи невизначеного походження, в районі на північний схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі триває найтриваліше перемир'я. При цьому істотно скоротилося число обстрілів. При цьому минулого тижня, 24 листопада, в районі Авдіївки снайпер проросійських бойовиків важко поранив українського військовослужбовця з бригади імені Чорних Запорожців, В'ячеслава Мінкіна з Фастова Київської області

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