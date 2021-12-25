Выходные в январе: когда украинцы будут отдыхать в начале 2022 года

В январе 2022 года у украинцев будет 12 официальных выходных дней. Из-за того, что в этом месяце отмечаются Новый год и Рождество Христово, работники, у которых стандартная пятидневная рабочая неделя, получат дополнительные дни для отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде , которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Так, поскольку Новый год выпадает на субботу, 1 января, праздничный выходной будет перенесен на понедельник, 3 января. Соответственно у украинцев будет 3 дня выходных подряд.

В свою очередь, Рождество, 7 января, выпадает на пятницу и будет выходным днем. Кроме того, предпраздничный рабочий день 6 января, согласно закону, будет сокращен на один час. Отдыхать украинцы будут с 7 до 9 января, то есть 3 дня подряд.

Рабочие дни:

4 января,

5 января,

6 января (сокращенный рабочий день).

Выходные дни:

1 января,

2 января,

3 января,

7 января,

8 января,

9 января.

Остальные выходные дни в январе будут стандартными - в субботу и воскресенье.