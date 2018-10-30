Выходные в ноябре: сколько будут отдыхать украинцы

В ноябре 2018 нас ждет 8 выходных дней
Выходные дни в ноябре 2018 в Украине, государственные и профессиональные праздники, производственный календарь, важные даты и народные приметы ноября - у нас на Styler.
В последнем месяце осени официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья. Производственный календарь на ноябрь 2018 при 5-дневном рабочем дне:
Фото: Выходные в ноябре продлятся 8 дней (pixabay.com)
В ноябре в Украине отмечается несколько государственных праздников, однако они не являются выходными днями.
День украинской письменности и языка ежегодно празднуется 9 ноября и приурочен ко дню памяти Нестора Летописца.
21 ноября в Украине ежегодно отмечается государственный праздник - День Достоинства и Свободы. Его дата является годовщиной начала Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013-2014 гг.
Каждую четвертую субботу последнего осеннего месяца в Украине вспоминают жертв голодоморов, возлагают цветы к мемориалам погибших, проводят минуту молчания и зажигают в окнах свечи. В 2018 году День памяти жертв голодоморов и политических репрессий приходится на 24 ноября.
Свои профессиональные праздники в ноябре отмечают служащие инженерных войск, ракетных войск и артиллерии (3 ноября).
Работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой день 4 ноября, в годовщину прибытия во Львов первого поезда (1861 год).
9 ноября - праздник у работников культуры, 16 ноября - у работников радио, телевидения и связи.
17 ноября во многих странах мира, в том числе и в Украине, отмечается Международный день студента.
Фото: День студента отмечается 17 нобяря (pixabay.com)
21 ноября свой профессиональный праздник отметят украинские десантники - служащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Его дата была перенесена Указом президента в 2017 году с 2 августа на 21 ноября.
Издавна в народе приметили, что ноябрь - самый туманный и темный месяц в году. Период до 26 ноября назывался предзимьем, а с 27 числа наступало первозимье.
3 ноября - Дмитриева суббота. Поминальный день, когда принято ходить на кладбище. Если к этому дню уже выпал снег - к затяжной весне.
4 ноября - церковный праздник Казанской иконы Богоматери. По поверью, в этот день должен пойти дождь. Если он ливневый - зима будет с сугробами. Утро туманное - к оттепели, ясное - к холодам.
12 ноября - Синичкин день. Прилетают снегири и синицы. Если снегирь свистит во дворе - ждать суровой зимы.
17 ноября - день Платона и Романа. По примете, какая погода на Платона - такой вся зима будет.
22 ноября - Матрена Зимняя. Осень заканчивается, и в свои права вступает зима. Если деревья в инее - к скорым морозам.
26 ноября - Юрьев день. К этому дню все останавливается в росте и всегда холодно. На Руси в Юрьев день крепостные могли перейти от одного барина к другому, пока Иван Грозный не отменил это правило.
С 28 ноября 2018 года у православных христиан начинается Рождественский пост. Он продлится до Сочельника 6 января.
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Напомним, что синоптики прогнозируют теплую погоду в последние дни октября.
Видео: РБК-Украина