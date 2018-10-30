Выходные в ноябре: сколько будут отдыхать украинцы

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В ноябре 2018 нас ждет 8 выходных дней

Выходные дни в ноябре 2018 в Украине, государственные и профессиональные праздники, производственный календарь, важные даты и народные приметы ноября - у нас на Styler.

Сколько будем отдыхать в ноябре

В последнем месяце осени официальными выходными днями для украинцев будут только субботы и воскресенья. Производственный календарь на ноябрь 2018 при 5-дневном рабочем дне:

общее количество календарных дней - 30;

рабочие дни - 22;

выходные дни в ноябре - 8 (3, 4, 10, 11,17, 18, 24, 25 ноября);

количество сокращенных (предпраздничных) дней - нет.

Фото: Выходные в ноябре продлятся 8 дней (pixabay.com)

Праздники в ноябре 2018

В ноябре в Украине отмечается несколько государственных праздников, однако они не являются выходными днями.

День украинской письменности и языка ежегодно празднуется 9 ноября и приурочен ко дню памяти Нестора Летописца.

21 ноября в Украине ежегодно отмечается государственный праздник - День Достоинства и Свободы. Его дата является годовщиной начала Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013-2014 гг.

Каждую четвертую субботу последнего осеннего месяца в Украине вспоминают жертв голодоморов, возлагают цветы к мемориалам погибших, проводят минуту молчания и зажигают в окнах свечи. В 2018 году День памяти жертв голодоморов и политических репрессий приходится на 24 ноября.

Свои профессиональные праздники в ноябре отмечают служащие инженерных войск, ракетных войск и артиллерии (3 ноября).

Работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой день 4 ноября, в годовщину прибытия во Львов первого поезда (1861 год).

9 ноября - праздник у работников культуры, 16 ноября - у работников радио, телевидения и связи.

17 ноября во многих странах мира, в том числе и в Украине, отмечается Международный день студента.

Фото: День студента отмечается 17 нобяря (pixabay.com)

21 ноября свой профессиональный праздник отметят украинские десантники - служащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Его дата была перенесена Указом президента в 2017 году с 2 августа на 21 ноября.

Народные и церковные праздники, приметы ноября

Издавна в народе приметили, что ноябрь - самый туманный и темный месяц в году. Период до 26 ноября назывался предзимьем, а с 27 числа наступало первозимье.

3 ноября - Дмитриева суббота. Поминальный день, когда принято ходить на кладбище. Если к этому дню уже выпал снег - к затяжной весне.

4 ноября - церковный праздник Казанской иконы Богоматери. По поверью, в этот день должен пойти дождь. Если он ливневый - зима будет с сугробами. Утро туманное - к оттепели, ясное - к холодам.

12 ноября - Синичкин день. Прилетают снегири и синицы. Если снегирь свистит во дворе - ждать суровой зимы.

17 ноября - день Платона и Романа. По примете, какая погода на Платона - такой вся зима будет.

22 ноября - Матрена Зимняя. Осень заканчивается, и в свои права вступает зима. Если деревья в инее - к скорым морозам.

26 ноября - Юрьев день. К этому дню все останавливается в росте и всегда холодно. На Руси в Юрьев день крепостные могли перейти от одного барина к другому, пока Иван Грозный не отменил это правило.

С 28 ноября 2018 года у православных христиан начинается Рождественский пост. Он продлится до Сочельника 6 января.

Ранее Styler рассказывал о том, какие выходные дни в октябре 2018 ожидают украинцев.

Напомним, что синоптики прогнозируют теплую погоду в последние дни октября.

Видео: РБК-Украина