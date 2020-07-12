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В Украине возобновили работу большинство кафе и ресторанов

Украина, Воскресенье 12 июля 2020 02:42
В Украине возобновили работу большинство кафе и ресторанов
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Заработало 86% заведений

Большинство кафе и ресторанов, которые работали в Украине до введения карантина из-за коронавирусной инфекции, возобновили свою деятельность. Сейчас уже работают 86% заведений от докризисного уровня.

Об этом сообщил Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, бизнес в Украине восстанавливается после отмены карантинных ограничений. Также премьер-министр заявил, что количество безработных уменьшается.

"Как я и говорил, экономическое восстановление должно начаться уже в третьем квартале этого года", - говорится в сообщении.

Раннее сообщалось, что в рамках ослабления карантина в городах Украины начали возобновлять работу кинотеатры.

РБК-Украина писало, что в Харькове открыли кинотеатры, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19, при этом в городе запретили работу заведений после 23:00.

Напомним, по состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 человека, 1372 из них умерли, а 25 641 выздоровел.

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