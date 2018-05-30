Выходные в июне: сколько будут отдыхать украинцы

Официальные праздники и выходные дни в июне 2018 в Украине

Сколько будем отдыхать в июне 2018, какие национальные праздники приходятся на первый месяц лета, и придется ли отрабатывать дополнительные выходные - расскажет Styler.

Выходные в июне 2018 Украина

Ежегодно в первом летнем месяце украинцы отмечают День Конституции. 28 июня 1996 года депутаты Верховной Рады проголосовали за принятие основного закона страны. С тех пор именно в этот день в Украине отмечается годовщина знакового события в истории государства. 28 июня является национальным праздником и официальным выходным.

В 2018 году День Конституции приходится на четверг. Для создания оптимальных условий труда и отдыха Кабинет министров соответствующим постановлением рекомендовал перенести рабочий день с пятницы 29 июня на субботу 23 июня.

Фото: Выходные в июне (pixabay.com/jill111)

Таким образом, выходные в июне 2018 на День Конституции продлятся для украинцев 4 дня - с 28-го июня по 1 июля включительно.

Производственный календарь с учетом выходных в июне

Для трудящихся по 5-ти дневному графику с 8-ми часовым рабочим днем производственный календарь будет выглядеть так:

Общее количество календарных дней: 30

Рабочие дни, количество: 20

В том числе предпраздничные (сокращенные на 1 час): 1 (27 июня перед Днем Конституции)

Праздничные и выходные в июне 2018: 10

Праздники в июне 2018

Помимо государственных праздников с затяжным уикендом по случаю Дня Конституции, украинцы в июне будут праздновать еще несколько важных дат, хотя они и не являются официальными выходными. Так, в первый месяц лета свои профессиональные праздники отметят работники водного хозяйства (3 июня), служащие хозяйственных судов (4 июня), журналисты (6 июня), работники предприятий легкой промышленности (10 июня), медработники (17 июня), сотрудники таможенной службы (25 июня).

Фото: Выходные на День Конституции 2018 - 28 июня - 1 июля (pixabay.com/Free-Photos)

Кроме этого, в Украине 1 июня празднуется День защиты детей, 9 июня - День друзей, отмечается и на международном уровне. 14 июня во всем мире поздравляют доноров. В третью субботу июня (17-го числа) празднуется День отца, а в последнее воскресенье месяца - День молодежи.

Места для пикников на выходные (video.rbc.ua)