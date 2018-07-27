Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы

Фото: Выходные в августе (pixabay.com/Nietjuh)

В календаре августа 2018 нас ждет несколько важных праздников и длинные выходные

Какие выходные в августе 2018 будут затяжными, придется ли отрабатывать дополнительные дни отдыха, а также церковные и народные праздники последнего летнего месяца - в материале Styler.

Выходные дни в августе 2018: государственные и профессиональные праздники в Украине

В конце лета украинцев ожидает длинный уикенд по случаю празднования Дня независимости. Дата государственного праздника, 24 августа, в этом году приходится на пятницу, поэтому выходными будут три дня подряд с 24-го по 26 августа включительно.

Сколько выходных в августе 2018 года по производственному календарю для работающих 5 дней в неделю:

общее количество дней - 31

количество рабочих дней - 22

количество выходных (субботы, воскресенья и праздники) - 9

сокращенные на 1 час (предпраздничные) - 23 августа.

Фото: 24 августа - выходной на День независимости Украины (pixabay.com/RonnyK)

23 августа празднуется еще один важный государственный праздник - День украинского флага. Однако выходной в этот день трудовым законодательством не предусмотрен.

В августе свои профессиональные праздники отметят служащие воздушных сил ВСУ (5 августа), служащие войск связи (8 августа), ветеринары (12 августа), строители (12 августа), археологи (15 августа), пасечники (19 августа), шахтеры (26 августа).

Религиозные и народные праздники в августе 2018

Православные верующие в последнем месяце лета отпразднуют важные даты: Преображение Господне (19 августа), а также Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

Мусульмане в августе отмечают Курбан-Байрам. Мусульманский праздник продлится с 21-го по 25 августа.

Фото: В августе отмечается Спас (pixabay.com/Ajale)

Самые вкусные праздники лета приходятся именно на август. Медовый Спас (Маковей) наступает 14 августа. 19 августа празднуется Яблочный Спас, а 29 августа - Ореховый (Хлебный). По примете, до этих праздников нельзя есть мед, яблоки, орехи нового урожая.

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