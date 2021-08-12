UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Выходить из дома только при необходимости: в столице Австралии объявили недельный карантин

Автор: Анастасия Рокитна

В столице Австралии Канберре объявили недельный карантин. В городе обнаружили первый за 13 месяцев случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.

Карантин объявлен для всей столичной территории Австралии, где проживает около 400 тысяч человек, поскольку власти не знают, как человек заразился вирусом.

Жители города смогут выходить из дома только при необходимости. С приближением карантина в супермаркетах появились очереди.

В целом эпидемическая ситуация в большинстве штатов Австралии считается стабильной.

Напомним, Австралия одобрила четвертую вакцину от коронавируса.

Ранее в Австралии зафиксировали вспышку штамма коронавируса "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстралияКарантин