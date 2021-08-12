Выходить из дома только при необходимости: в столице Австралии объявили недельный карантин

В столице Австралии Канберре объявили недельный карантин. В городе обнаружили первый за 13 месяцев случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ВВС .

Карантин объявлен для всей столичной территории Австралии, где проживает около 400 тысяч человек, поскольку власти не знают, как человек заразился вирусом.

Жители города смогут выходить из дома только при необходимости. С приближением карантина в супермаркетах появились очереди.

В целом эпидемическая ситуация в большинстве штатов Австралии считается стабильной.