Виходити з дому лише за потреби: у столиці Австралії оголосили тижневий карантин

У столиці Австралії Канберра оголосили тижневий карантин. У місті виявили перший за 13 місяців випадкок зараження коронавірусом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.
Карантин оголошено для всієї столичної території Австралії, де проживає близько 400 тисяч осіб, оскільки влада не знає, як людина заразилася вірусом.
Жителі міста зможуть виходити з дому лише за нагальної потреби. З наближенням карантину в супермаркетах з’явилися черги.
Загалом епідемічна ситуація в більшості штатів Австралії вважається стабільною.
Нагадаємо, Австралія схвалила четверту вакцину від коронавірусу.
Раніше в Австралії зафіксували спалах штаму коронавірусу "Дельта".