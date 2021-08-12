Виходити з дому лише за потреби: у столиці Австралії оголосили тижневий карантин

Карантин оголошено для всієї столичної території Австралії, де проживає близько 400 тисяч осіб, оскільки влада не знає, як людина заразилася вірусом.

Жителі міста зможуть виходити з дому лише за нагальної потреби. З наближенням карантину в супермаркетах з’явилися черги.

Загалом епідемічна ситуація в більшості штатів Австралії вважається стабільною.