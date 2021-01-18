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Выход России из Договора по открытому небу уничтожает европейскую безопасность, - МИД

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение Российской Федерации выйти из Договора по открытому небу. В МИД рассматривают такое решение, как очередной пример реализации РФ внешнеполитического курса, который направлен на уничтожение европейской архитектуры безопасности, разрушение международных режимов контроля над вооружениями и подрыв фундаментальных норм и принципов международного права.

Об этом говорится в комментарии МИД.

В Министерстве отметили, что Российская Федерация грубо нарушала соглашение в течение 2009 - 2020 годов. В частности путем сокращения зоны его применения из-за оккупации частей территории Украины и Грузии.

"Украина неоднократно призывала РФ прекратить нарушение договора и восстановить зоны его применения в рамках суверенного украинского территории", - говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что Договор остается важной юридически обязывающим международным соглашением в сфере контроля над вооружениями, которое обеспечивает транспарентность между государствами-участниками путем осуществления наблюдательных полетов над территорией друг друга.

Договор по открытому небу был заключен 24 марта 1992 года в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Россия.

Напомним, 15 января МИД России заявил, что начал внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу.

Добавим, что 22 ноября 2020 года Соединенные Штаты официально вышли из Договора по открытому небу. В Вашингтоне заявили, что причиной этому стало невыполнение Россией своих обязательств в рамках этого договора.

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