Вихід Росії з Договору з відкритого неба знищує європейську безпеку, - МЗС

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Російської Федерації вийти з Договору з відкритого неба. У МЗС розглядають таке рішення, як черговий приклад реалізації РФ зовнішньополітичного курсу, який спрямований на знищення європейської архітектури безпеки, руйнування міжнародних режимів контролю над озброєннями та підрив фундаментальних норм і принципів міжнародного права.

Про це йдеться в коментарі МЗС.

У Міністерстві зазначили, що Російська Федерація грубо порушувала угоду протягом 2009 - 2020 років. Зокрема шляхом скорочення зони його застосування з-за окупації частин території України і Грузії.

"Україна неодноразово закликала РФ припинити порушення договору і відновити зони його застосування в рамках суверенної української території", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що Договір залишається важливою юридично зобов'язуючою міжнародною угодою у сфері контролю над озброєннями, яке забезпечує транспарентність між державами-учасниками шляхом здійснення спостережних польотів над територією один одного.

Договір з відкритого неба був укладений 24 березня 1992 року в столиці Фінляндії представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів були США і Росія.

Нагадаємо, 15 січня МЗС Росії заявив, що почав внутрішньодержавні процедури по виходу з Договору з відкритого неба.

Додамо, що 22 листопада 2020 року Сполучені Штати офіційно вийшли з Договору з відкритого неба. У Вашингтоні заявили, що причиною цього стало невиконання Росією своїх зобов'язань в рамках цього договору.