Выход к Приднестровью для "защиты русскоязычных": названа вторая цель захвата юга Украины

Российские войска в рамках операции по захвату юга Украины намерены выйти к оккупированному Приднестровскому району Молдовы. Поскольку там якобы отмечается притеснение русскоязычных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Как заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины.

"Он также даст Вооруженным силам РФ еще один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", - отметил он.