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Выход Киева из "красной" зоны. Кличко озвучил ожидания

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 10:26
Выход Киева из "красной" зоны. Кличко озвучил ожидания Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, когда столица может выйти из "красной" зоны. Он сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление мэра в эфире телеканала "Киев".

По его словам, в городе наблюдается положительная динамика по COVID-19.

"Я надеюсь, что, если сохранится эта динамика, в ближайшее время мы сможем выйти из "красной" зоны и перейти в "оранжевую", - заявил Кличко.

Заполненность больниц на сегодня составляет 58%, что немного меньше, чем в предыдущие дни, сообщил мэр.

"61% сейчас заполненность кроватей с кислородом. Сейчас у нас 46 человек умерли. Ужасные цифры. Чуть меньше, чем было, но расслабляться ни в коем случае не нужно", - заявил мэр.

Позиция Минздрава

По данным Минздрава, в Киеве стабилизировались почти все показатели, кроме госпитализаций. Этот показатель продолжает быть критическим.

Выход Киева из &quot;красной&quot; зоны. Кличко озвучил ожидания

Школы Киева вернулись к очному обучению

Школы Киева вернулись к очной работе. Местные власти приняли решение вернуть учеников за парты с 22 ноября.

Карантин в Киеве

С 1 ноября Киев был переведен в "красную" зону карантина. Так, для посещения торговых центров, заведений питания и ЦПАУ, а также для проезда в общественном транспорте нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

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