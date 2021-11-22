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Вихід Києва з "червоної" зони. Кличко озвучив очікування

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 10:26
Вихід Києва з "червоної" зони. Кличко озвучив очікування Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Мер Києва Віталій Кличко спрогнозував, коли столиця може вийти з "червоної" зони. Він повідомив про покращення ситуації з коронавірусом у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву мера в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, у місті спостерігається позитивна динаміка по COVID-19.

"Я сподіваюся, що, якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з "червоної" зони та перейти в "помаранчеву", - заявив Кличко.

Заповненість лікарень на сьогодні становить 58%, що трохи менше, ніж у попередні дні, повідомив мер.

"61% зараз заповненість ліжок з киснем. Нині у нас 46 людей померли. Жахливі цифри. Трохи менше, ніж було, але розслаблятися ні в якому разі не потрібно", - заявив мер.

Позиція МОЗ

За даними МОЗ, в Києві стабілізувались майже всі показники, крім госпіталізацій. Цей показник продовжує бути критичним.

Вихід Києва з &quot;червоної&quot; зони. Кличко озвучив очікування

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Карантин в Києві

З 1 листопада, Київ був переведений в "червону" зону карантину. Так, для відвідування торгових центрів, закладів харчування та ЦНАП, а також для проїзду в громадському транспорті потрібно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про вакцинацію.

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